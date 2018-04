V Bia Separations si želijo čimprejšnjega zaključka prisilne poravnave

Ajdovščina, 13. aprila - Ajdovsko podjetje Bia Separations, ki proizvaja tehnologijo za čiščenje zdravil in zaposluje veliko mladih raziskovalcev, je danes obiskala šolska ministrica Maja Makovec Brenčič. V vodstvu družbe so si ob njenem obisku zaželeli, da bi čim prej izstopili iz postopka prisilne poravnave, v katerem so se znašli zaradi spora z avstrijskim lastnikom.