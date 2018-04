Skupina NLB lani z 225,1 milijona evrov čistega dobička

Ljubljana, 13. aprila - Skupina NLB je lani ustvarila 225,1 milijona evrov dobička po davkih, kar je 105 odstotkov več kot predlani. Tako banka kot ostale strateške bančne članice skupine so poslovale dobičkonosno in prispevale k najboljšemu rezultatu v zgodovini skupine NLB, so po seji nadzornikov sporočili iz NLB.