Teleing od ponedeljka v celoti del Telemacha

Ljubljana, 13. aprila - V ponedeljek bo v celoti zaključena priključitev Teleinga Telemachu, vsem naročnikom Teleinga pa se bo preklop omrežja izvedel samodejno. Kot so sporočili iz Telemacha, so se na združitev pripravljali dlje časa, in sicer z nadgradnjo omrežja in številnimi ukrepi, s katerimi želijo zagotoviti nemoten prehod in najboljšo uporabniško izkušnjo.