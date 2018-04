Z dvema promiloma alkohola v krvi prevažala dva otroka

Kranj, 13. aprila - Kranjski policisti so v četrtek zvečer ustavili voznico, pri kateri je preizkus alkoholiziranosti pokazal skoraj dva promila alkohola v krvi. Voznica je v avtomobilu prevažala dva otroka, ki so ju prevzeli svojci, voznico pa so policisti izločili iz prometa. Z dejanjem bodo seznanili center za socialno delo, so sporočili s PU Kranj.