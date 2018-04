Na celjskem sejmišču prihodnji teden prvi sejem TechExpo

Celje, 14. aprila - V Celjskem sejmu so zato, ker četrta industrijska revolucija temeljito spreminja način življenja, dela in medsebojnega razumevanja, kar kliče po spremembah pri sejmih, postavili temelje tehnološkemu sejmu TechExpo Celje. Ta bo potekal od 18. do 21. aprila, na njem pa se bo predstavilo 500 blagovnih znamk s področja tehnologije.