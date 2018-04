Muza priznanih evropskih filmarjev Claudia Cardinale praznuje 80 let

Ljubljana, 15. aprila - Claudia Cardinale, italijanska lepotica in seks simbol 60. let minulega stoletja, danes praznuje 80. rojstni dan. V Tuniziji rojena igralka italijanskih korenin se je pojavila v nekaterih najvidnejših evropskih filmih 60. in 70. let, v klasikah mojstrov, kot so Luchino Visconti, Federico Fellini, Sergio Leone in Werner Herzog.