Mike Pompeo na zaslišanju v senatu obljubil utrditev pomena State Departmenta

Washington, 12. aprila - Nekdanji kongresnik iz Kansasa in direktor Cie Mike Pompeo je na zaslišanju v senatnem odboru za mednarodne odnose ubral kritične tone do Rusije in Irana ter obljubil, da bo dvignil pomen State Departmenta v ameriški nacionalni varnosti, če ga bo senat potrdil na položaj državnega sekretarja.