Na Poljskem tudi letos pohod živih od Auschwitza do Birkeanua

Oswiecim/Jeruzalem, 12. aprila - Na Poljskem so tudi letos s t. i. pohodom živih od Auschwitza do Birkeanua počastili spomin na žrtve holokavsta. Na čelu letošnjega pohoda sta bila predsednika Poljske in Izraela, Andrzej Duda in Reuven Rivlin. Slednji je Poljsko ob tej priložnosti pozval, naj preuči svojo zgodovino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.