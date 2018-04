Asiago zmagovalec alpske lige

Asiago, 15. aprila - Hokejisti Asiaga so zmagovalci alpske lige, regionalnega tekmovanja, v katerem sta v tej sezoni sodelovala tudi slovenska kluba Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija. Asiago je danes v odločilni sedmi tekmi finala premagal branilca naslova Ritten s 7:5 (3:1, 3:3, 1:1) in si s skupnim izidom 4:2 v zmagah zagotovil naslov prvaka za sezono 2017/18.