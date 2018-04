Slovenski filmi na Let's CEE festivalu na Dunaju

Dunaj, 13. aprila - V avstrijski prestolnici bo od danes do 22. aprila potekal mednarodni filmski festival Let's CEE, ki bo predstavil najboljše produkcije iz srednje in vzhodne Evrope. Letos bo v fokus postavil slovenski film, občinstvo bo tako lahko videlo kar 12 slovenskih filmov - sedem celovečernih in pet kratkih.