Bruselj predlaga prepoved nepoštenih praks v prehranski verigi

Bruselj, 12. aprila - Evropska komisija je danes predlagala prepoved najbolj škodljivih nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano, da bi zagotovila pravičnejše pogoje poslovanja malim in srednjim živilskim in kmetijskim podjetjem. Predlog vključuje določbo, da lahko v primeru kršitev nacionalni organi naložijo kazni, in možnost zaupne vložitve pritožb.