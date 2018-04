Koroški kulturni dnevi v Ljubljani bodo ponudili od razstave do pesmi

Ljubljana, 12. aprila - Koroški kulturni dnevi v Ljubljani, ki bodo v 16. izdaji potekali med 16. in 23. aprilom, bodo že tradicionalno ponudili razstavo, predstavitev novejših slovenskih koroških publikacij, lutkovno predstavo in zaključni koncert v Cankarjevem domu. Na slednjem se bosta letos predstavila pevska skupina Akzent in ženski pevski zbor Rož iz Šentjakoba.