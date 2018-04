Slovenija v izdajo za 119 milijonov evrov menic

Ljubljana, 12. aprila - Slovenija je izdala za 30 milijonov evrov šestmesečnih zakladnih menic, za 38 milijonov evrov enoletnih zakladnih menic in za 51 milijonov evrov 1,5-letnih zakladnih menic. Nominalne letne obrestne mere se gibljejo med -0,35 in -0,39 odstotka. Avkcije so bile v torek, povpraševanje je preseglo ponudbo.