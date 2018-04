Celjska policija išče kolesarja, ki je trčil v peško in odpeljal

Celje, 12. aprila - Celjski policisti iščejo neznanega kolesarja, ki je v sredo na hodniku za pešce v Gregorčičevi ulici v Celju trčil v peško in nato pobegnil. Poškodovani peški so prvo pomoč nudili mimoidoči, nato pa so jo z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Celje, kjer je ostala na zdravljenju, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.