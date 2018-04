Tedenski pregled - svet od 13. do 19. 4.

pripravil Mihael Šuštaršič

Ljubljana, 20. aprila - ZDA, Francija in Velika so izvedle povračilni raketni napad na Sirijo zaradi še vedno domnevne uporabe kemičnega orožja v mestu Duma. Rusija se je zaenkrat ostro odzvala le na diplomatskem parketu. Vse bolj dinamične so medtem priprave na srečanje med voditeljema ZDA in Severne Koreje, Donaldom Trumpom in Kim Jong-unom.