Pogovori za krepitev sodelovanja med Luko Koper in kitajskim pristaniščem Ningbo

Ningbo, 12. aprila - Predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič sta obiskala eno največjih kitajskih pristanišč Ningbo-Zhoushan. Z vodstvom pristanišča in lokalnimi oblastmi so se pogovarjali o možnostih za tesnejše sodelovanje na področju pomorske logistike in povezovanje obeh pristanišč.