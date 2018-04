Slovenski tovornjaki v zadnjem lanskem četrtletju prepeljali 15 odstotkov več blaga

Ljubljana, 14. aprila - Slovenska tovorna vozila so v zadnjih treh mesecih lanskega leta prepeljala 22 milijonov ton blaga, kar je 15 odstotkov več kot v enakem obdobju predlani. Opravila so 5,4 milijarde tonskih kilometrov, kar na letni ravni predstavlja devetodstotno rast, naložena pa so prevozila 337 milijonov kilometrov oz. 10 odstotkov več kot konec leta 2016.