V BiH delno zadovoljni s sodbo Šešlju

Haag/Sarajevo/Zagreb, 11. aprila - V BiH so z današnjo razsodbo Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (MICT), ki je vodjo srbskih radikalcev Vojislava šešlja v prizivnem postopku obsodil na deset let zapora, deloma zadovoljni. Žrtvam vojne v BiH in njihovim svojcem se zdi prav, da je bil Šešelj spoznan za krivega zločinov proti človečnosti, zaporna kazen pa se jim zdi prekratka.