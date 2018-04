Zunanji minister BiH ne želi komentirati obsodbe Šešlja

Ljubljana, 11. aprila - Zunanji minister BiH Igor Crnadak danes v Ljubljani ni želel komentirati današnje odločitve pritožbenega sveta Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (MICT) v Haagu, ki je vodjo srbskih radikalcev Vojislava Šešlja obsodil na deset let zapora. Poudaril je zgolj, da "vsi, ki so storili nekaj slabega, za to odgovarjajo".