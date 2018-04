Vprašanja mladih se po ugotovitvah Zbora za republiko tičejo vseh

Ljubljana, 11. aprila - Na današnji javni tribuni Zbora za republiko z naslovom Narod brez mladih nima prihodnosti so kot najpomembnejša področja, ki so za mlade težavna, prepoznali šolski sistem, razmere na trgu dela in nepremičninskem trgu ter participacijo mladih. Menili so tudi, da se ta vprašanja tičejo vseh, ne samo položaja mladih.