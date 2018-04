Big Bang naj bi kmalu dobil novega lastnika

Naklo, 11. aprila - Prodajni postopek za Merkurjev Big Bang se bliža koncu. Zaenkrat še ni znano, kdo bo novi lastnik vodilnega prodajalca zabavne elektronike in bele tehnike v Sloveniji. Stečajna upraviteljica Merkurja pred zaključkom postopka ne more dajati izjav. Mediji pa poročajo, da so v boju za Big Bang interesenti iz Slovenije, Albanije in Romunije.