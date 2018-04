Počastitev 80-letnice SAZU z razstavo del članov akademije

Ljubljana, 11. aprila - V Narodni galeriji bodo zvečer odprli razstavo izbranih del iz opusov likovnih umetnikov, članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), ki letos obeležuje 80-letnico. Razstava 69 del 23 umetnikov bo ponudila vpogled v širino ustvarjalnosti in umetnostno tradicijo preteklih 80 let. Na ogled bo do 3. junija.