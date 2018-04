Za direktorja ptujske bolnišnice prispele štiri vloge

Ptuj, 11. aprila - Na razpis za novega direktorja ptujske bolnišnice so do predvidenega roka, ki se je iztekel konec prejšnjega tedna, prispele štiri vloge. Kot je za STA povedal predsednik sveta zavoda Bojan Pahor, je razpisna komisija prispele vloge že odprla, tri so bile popolne, enega od kandidatov pa so pozvali k dopolnitvi.