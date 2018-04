Ljubljana, 11. aprila - Prvak SDS Janez Janša je uresničil svojo napoved in vložil odškodninsko tožbo zaradi sodnega procesa Patria. Odškodnino v višini 900.000 evrov po informacijah Dela terja tako od države kakor od nekdanje tožilke in štirih sodnikov, ki so sodelovali v postopku.