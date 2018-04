Vino Ljubljana letos s 400 vzorci iz 22 držav

Ljubljana, 13. aprila - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se bo danes začelo mednarodno ocenjevanje vin Vino Ljubljana. Na že 60. ocenjevanju vin bo 19 tujih in 24 slovenskih degustatorjev do nedelje bo ocenjevalo približno 400 vzorcev iz 22 držav. Med njimi so po nekaj letih ponovno tudi vina iz Francije, Bolgarije, Rusije, Izraela in Južne Afrike.