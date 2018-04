Na zboru delavcev Premogovnika Velenje o aktualnem dogajanju

Velenje, 10. aprila - V obratu proizvodnja in rudarskem delu Premogovnika Velenje je danes potekal prvi zbor delavcev, na katerem so se zaposleni seznanili z aktualnim dogajanjem in poslovanjem družbe, ki ga je predstavilo poslovodstvo premogovnika. Kot je za STA povedal predsednik sveta delavcev Premogovnika Velenje Danilo Rednjak, se je zbora udeležil 101 delavec.