Ljubiteljska gledališča ustanovila mrežo za več povezovanja in prepoznavnosti

Slovenj Gradec, 10. aprila - Predstavniki desetih ljubiteljskih gledališč in JSKD so danes v Slovenj Gradcu podpisali sporazum o ustanovitvi Slovenske mreže ljubiteljskih gledališč. Namen povezave je kroženje in večja prepoznavnost, pa tudi širjenje kvalitetne ljubiteljske gledališke kulture izven Slovenije, je ob tem povedal direktor Šentjakobskega gledališča Boris Kobal.