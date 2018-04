Na Ptuju uredili kratkotrajno parkiranje v starem mestnem jedru

Ptuj, 10. aprila - Ptujska občina je v delu starega mestnega jedra Ptuja, na območju med Slovenskim trgom in Prešernovo ulico, uredila območje kratkotrajnega parkiranja. Za brezplačno enourno parkiranje so zagotovili 12 parkirnih mest, namenjenih avtomobilom, tri so namenjena za motorna kolesa, ob tem pa so dodali še stojala za kolesa.