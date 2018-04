Hišne preiskave pri Trumpovem dolgoletnem odvetniku

Washington/New York, 9. aprila - FBI je opravil hišno preiskavo pri Michaelu Cohenu, dolgoletnem osebnem odvetniku ameriškega predsednika Donalda Trumpa, piše časnik New York Times na svojih spletnih straneh. Kot poročajo, so zasegli več dokumentov, med drugim tudi take, ki so se nanašali na plačila pornozvezdnici, poznani pod imenom Stormy Daniels.