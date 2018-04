Ruskima bankama največja lastniška deleža v Agrokorju

Zagreb, 9. aprila - Ruski banki VTB in Sberbank bosta imeli po trenutnem predlogu poravnave z upniki skupno od 30- do 46-odstotni lastniški delež v finančno prestrukturiranem koncernu Agrokor, so izjavili udeleženci današnjega srečanja hrvaške koalicije, na katerem je Agrokorjeva izredna uprava predstavila načrt predloga poravnave.