V nasilnem dogodku v središču Ljubljane ena oseba poškodovana

Ljubljana, 9. aprila - Ljubljanske policiste so danes okoli 14.30 obvestili o nasilnem dogodku na Igriški ulici, v katerem je bila poškodovana ena oseba, storilec pa je s kraja zbežal, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti so že izsledili vpletene. Kot so za STA povedali na policiji, ni šlo za strelno orožje.