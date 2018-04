Nekdanji južnokorejski predsednik uradno obtožen korupcije

Seul, 9. aprila - Nekdanjega južnokorejskega predsednika Lee Myung-baka so danes uradno obtožili korupcije. Očitajo mu prejemanje podkupnine, zlorabo oblasti, poneverbe in utajo davkov, grozi pa mu dosmrtni zapor. Z današnjo obtožbo 76-letnega Leeja so vsi štirje še živeči nekdanji južnokorejski predsedniki obtoženi ali obsojeni korupcije.