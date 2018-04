Voditelji madžarske opozicije ob oddaji glasu pozdravili visoko udeležbo

Budimpešta, 8. aprila - Na današnjih parlamentarnih volitvah so svoje glasove oddali tudi že voditelji opozicijskih strank, ki so ob tem pozdravili visoko volilno udeležbo. Ta je do 15. ure presegla 50 odstotkov in je bila 53,64 odstotka, kar je več kot leta 2014, ko se je volitev do te ure udeležilo 45,02 odstotka volivcev, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.