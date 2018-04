V Andražu nad Polzelo obeležili spomin na strmoglavljenje ameriškega bombnika pred 74 leti

Polzela, 7. aprila - V Andražu nad Polzelo so danes obeležili 74. obletnico strmoglavljenja ameriškega bombnika med drugo svetovno vojno. K spominski plošči sta venec položila predsednik republike Borut Pahor in pomočnik sekretarja za obrambo ZDA za Evropo in Nato Thomas Goffus. Pahor se je v govoru zavzel za ohranjanje miru in varnosti v Evropi in svetu.