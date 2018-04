Na donatorski konferenci v Franciji zbrali sredstva za libanonsko gospodarstvo

Pariz, 6. aprila - V Franciji je danes potekala mednarodna donatorska konferenca, na kateri so udeleženci napovedali, da bodo za obnovo libanonskega gospodarstva, ki sta ga oslabila vojna v Siriji in prihod več kot milijona beguncev, prispevali 11 milijard ameriških dolarjev. Libanon je sicer pred konferenco izrazil upanje, da bodo zbrali med šest in sedem milijard.