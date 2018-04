Italijanski lastniki Cimosa napovedali nove investicije

Zagreb, 6. aprila - Hrvaški minister za državno premoženje Goran Marić in italijanski veleposlanik na Hrvaškem Adriano Chioid Cianfaran sta se danes v Zagrebu pogovarjala o nadaljevanju sodelovanja pri "projektu Cimos", so sporočili s hrvaškega ministrstva za državno premoženje. Italijanski lastniki Cimosa so napovedali novih 14 milijonov evrov investicij.