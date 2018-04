Maribor, 6. aprila - Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor je z današnjim dnem ukinil prepoved obiskov tudi na oddelku za pljučne bolezni. Od danes na vseh oddelkih v UKC Maribor velja običajen režim obiskov, in sicer od ponedeljka do petka od 16. do 17. ure in ob sobotah, nedeljah in praznikih od 14. do 15. ure, so sporočili iz UKC Maribor.