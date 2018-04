Na Češkem znova propadla koalicijska pogajanja

Praga, 6. aprila - Na Češkem so propadla koalicijska pogajanja med stranko ANO češkega premierja Andreja Babiša in socialdemokrati (ČSSD), kar pomeni, da pol leta po parlamentarnih volitvah politični krizi na Češkem še ni videti konca. Pozivi k predčasnim volitvam so tako vse glasnejši, vendar jih predsednik Miloš Zeman zavrača.