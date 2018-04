Festival Transgeneracije v CD letos o prvič tudi s kategorijo stripa

Ljubljana, 8. aprila - V Cankarjevem domu (CD) bo med 9. in 15. aprilom potekal festival sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije. Z gledališkimi in plesnimi predstavami ter likovnimi, fotografskimi, stripovskimi in video deli se bodo predstavili dijaki iz vse Slovenije. Strip je letošnja novost in je zamenjal kategorijo literarnega ustvarjanja.