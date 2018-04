Dvoršak: Sloado je posredovala policiji dokumente, vendar v preiskavi ne sodeluje

Ljubljana, 6. aprila - Direktor Slovenske antidoping organizacije (SLOADO) Jani Dvoršak je z zvezi s kriminalistično preiskavo, po kateri sta 36- in 52-letna Mariborčana osumljena prometa z nedovoljenimi snovmi v športu, dejal, da je SLOADO policiji posredovala podatke, ki jih je imela, da pa policijskih in kriminalističnih postopkov ne more komentirati.