Na prvi nacionalni konferenci o internacionalizaciji za krepitev izvoza

Brdo pri Kranju, 6. aprila - Izvoz je za slovensko gospodarstvo ključnega pomena. Pri internacionalizaciji pa imata pomembno vlogo tudi država in podporno okolje, so izpostavili govorci v uvodu v današnjo prvo nacionalno konferenco o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva, ki poteka na Brdu pri Kranju in katere namen je izmenjava mnenj in izkušenj za krepitev izvoza.