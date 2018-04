Luka Koper z več ukrepi za obvladovanje pristaniškega hrupa

Koper, 5. aprila - Prebivalci Kopra se zlasti zadnji dve leti soočajo z močno povečanim hrupom v pristanišču. Kot so ugotavljali na strokovni konferenci, ki jo je pripravila Luka Koper, je težava predvsem v ladijskem hrupu, na katerega pa nimajo neposrednega vpliva. V Luki Koper so sicer pripravili nabor kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za obvladovanje hrupa.