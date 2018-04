Moskva poziva Veliko Britanijo k odgovorom na "legitimna vprašanja"

Moskva, 5. aprila - London ne more ignorirati "legitimnih vprašanj" Moskve glede zastrupitve nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala, je danes dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov in pozval k "obsežni in odgovorni" preiskavi primera. Še danes bo o aferi razpravljal Varnostni svet ZN.