Hrvaška policija priprla 24-letnika zaradi nadlegovanja več kot 50 deklic

Zagreb, 4. aprila - Hrvaška policija je priprla 24-letnega hrvaškega državljana, osumljenega 80 kaznivih dejanj spolnega nadlegovanja otrok, večinoma na spletu. Identificirali so 53 žrtev z različnih koncev Hrvaške. Hrvaški policisti so ugotovili, da je podobna kazniva dejanja storil tudi v sosednjih državah Hrvaške. Žrtve so bile predvsem deklice od 10 do 15 let.