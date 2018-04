Pri Založbi Aristej knjiga o skrivnostni Fanny Haussmann

Ljubljana, 4. aprila - Letos mineva 200 let od rojstva Fanny Haussmann, ki ji literarna zgodovina pripisuje mesto prve slovenske pesnice. Njena osebnost in ustvarjanje sta še vedno zavita v skrivnost, nekaj tančic v knjigi Skrivnost Fanny Haussmann, ki je izšla pri Založbi Aristej, odgrinjajo Franca Buttolo, Irena Selišnik, Jožica Čeh Steger in Aleksander Bjelčevič.