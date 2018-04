Spotify ob začetku borznega trgovanja vreden 29,5 milijarde dolarjev

New York, 3. aprila - Ponudnik pretočne glasbe Spotify je danes uvrstil svoje delnice na borzo. V New Yorku so bile delnice ob odprtju borznega parketa vredne 165,90 dolarja, skupno je bila s tem tržna kapitalizacija podjetja pri 29,5 milijarde dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.