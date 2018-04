Začenjata se sejma Megra in Green

Gornja Radgona, 4. aprila - Na sejmišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni se bosta začela sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti Megra ter sejem za etično gospodarstvo in zeleni življenjski slog Green. Oba bosta v znamenju inovativnosti, zelenih tehnologij in strokovnih vsebin, odprl pa ju bo bo minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.