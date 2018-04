Mladi za napredek Maribora spisali 170 raziskovalnih nalog

Maribor, 4. aprila - V Mariboru bodo danes razglasili rezultate 35. natečaja Mladi za napredek Maribora ter podelili nagrade najboljšim mladim raziskovalcem, mentorjem in šolam. V letošnjem šolskem letu je sodelovalo 250 mladih raziskovalcev iz mariborskih osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov, ki so oddali 170 raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov.