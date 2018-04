Predsedniki Turčije, Rusije in Irana na vrhu o Siriji

Ankara, 4. aprila - Na vrhu, posvečenem Siriji, se bodo danes v Ankari sestali predsedniki Turčije, Rusije in Irana, Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin in Hasan Rohani. Voditelji držav, ki v sedemletni sirski vojni podpirajo različne strani, bodo govorili o reševanju konflikta in humanitarnih vprašanjih.