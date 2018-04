V Galeriji DLUL razstava Slovenstvo, Ivan Cankar in Janez Boljka

Ljubljana, 3. aprila - V Galeriji DLUL na Bregu 22 bodo v sredo odprli razstavo z naslovom Slovenstvo, Ivan Cankar in Janez Boljka. Na njej bo predstavljen izbor kiparskih, slikarskih in grafičnih del iz zapuščine Janeza Boljke, ki se je med slovenskimi sodobnimi likovnimi umetniki zanesljivo najbolj intenzivno in ustvarjalno ukvarjal z likom Ivana Cankarja.